В Москве отменили концерт группы «Ленинград»

В Москве отменен концерт группы «Ленинград», который должен был состояться 16 сентября в «Лужниках». Об этом свидетельствует оповещение на сайте билетного оператора.

Отмечается, что мероприятие отменено по причинам, «не зависящим от оператора». Все, кто купил билеты на концерт, смогут вернуть их до конца ноября.

Официальных комментариев от участников группы, в том числе фронтмена Сергея Шнурова, не поступало.

Накануне афиши с концертом «Ленинграда» пропали на сайте организаторов. Выступление анонсировали в середине мая. На самой группы была информация, что мероприятие планируют посетить больше 25 тысяч человек.

Летом 2022 года в Минске был отмене концерт «Ленинграда», который должен был пройти на одном из стадионов 10 июня.

Группировка «Ленинград» была основана в 1997 года. За все время своего существования она то распадалась, то восстанавливалась.

После начала специальной военной операции РФ на Украине у «Ленинграда» вышло несколько песен и видеоклипов, некоторые из которых высмеивают русофобию и западные ценности.

©Петр Ковалев/ТАСС