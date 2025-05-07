В Москве встретили президента Венесуэлы Мадуро

Венесуэльский президент Николас Мадуро прибыл в российскую столицу для участия в торжествах, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Телеканал РЕН ТВ запечатлел момент прибытия лидера Венесуэлы, показав его выход из самолета. У трапа Мадуро был встречен российской делегацией. После короткого обмена приветствиями состоялось рукопожатие.

Ранее сообщалось, что в Кремле пройдет торжественный прием в честь руководителей иностранных делегаций и почетных гостей, прибывших на празднование 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.