В Москву прибыл посланник Папы Римского по урегулированию конфликта на Украине

Посланник Папы Римского, кардинал Маттео Дзуппи, прибыл в Москву. Об этом в среду, 28 июня, сообщила католическая архиепархия Божией Матери в Москве.

Отмечается, что Дзуппи прилетел в столицу вечером 27 июня. В ней он пробудет до 29 июня. Он остановился в апостольской нунциатуре.

«Основной целью визита будет «поощрение жестов человечности, которые смогут содействовать поиску решения в актуальной трагической ситуации и путей для достижения справедливого мира», – говорится в сообщении католической архиепархии.

28 июня Дзуппи встретится с главой Конференции католических епископов России – архиепископом Павлом Пецци. На следующий день посланник Ватикана планирует принять участие в богослужении в Кафедральном соборе Москвы.

Поездка в столицу России стала для Дзуппи вторым этап его миссии по урегулированию конфликта на Украине. Возможно, посланник Папы Римского также проведет встречу с патриархом Кириллом и представителями администрации президента России Владимира Путина.

В начале июня Дзуппи с миротворческой миссией посетил Киев. В столице Украины он провел ряд рабочих встреч. Кардинал встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом.

Маттео Дзуппи является председателем Итальянской епископской конференции с 24 мая 2022 года. С 2019 года – кардинал-священник с титулом церкви Сант-Эджидио.

Ватикан в лице Папы Римского неоднократно призывал Украину к завершению конфликта. Он встречался и вел переговоры с Зеленским, однако украинская сторона не прислушалась с нему.