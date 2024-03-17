В Мособлдуме отметили высокую явку на президентских выборах в Подмосковье

Жители Подмосковья заинтересованы в определении дальнейшей судьбы России, о чем свидетельствует высокая явка на президентских выборах, отметил зампред Московской областной думы Олег Рожнов.

«Люди очень ответственно относятся к голосованию, и сегодня были с утра уже очереди на участках, и на некоторых мне говорили, уже с восьми часов утра стояли очереди, люди хотели проголосовать», — указал парламентарий.

Он также высоко оценил уровень организации выборов Подмосковье, отметив, что при посещении избирательных участков на всех из них был порядок. Для голосующих и их бюллетеней обеспечена безопасность.

Кроме того, зампред Мособлдумы дал высокую оценку уровню организации процесса голосования в регионе.

«Организовано все очень хорошо. И очень важно, что мы оперативно реагируем. <…> Потому что пусть и единичные были случаи неприятные, но люди совершали уголовно наказуемые деяния», — сказал Олег Рожнов.

По всей стране сегодня проходят выборы президента Российской Федерации. В Подмосковье утром открыли почти четыре тысячи участков для голосования, которые завершат работу в восемь часов вечера.