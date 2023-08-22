В Мособлдуме поддержали идею о передаче регионам вопросов регулирования электротранспорта

Необходимо расширять возможности для использования более экологичных видов транспорта, заявил глава Комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Мособлдумы Владимир Шапкин, комментируя возможное решение о расширении полномочий регионов в части развития электротранспорта.

Если такое решение будет принято, то российские субъекты смогут устанавливать долю электромобилей в сфере такси и каршеринга. Помимо этого, может появиться отдельный экологический класс для электромобилей, а для владельцев заправок — единые требования к информационным системам.

«Сейчас мы наблюдаем активное развитие электромобилей. Их количество стремительно растет в Московской области», — отметил Шапкин.

Депутат Мособлдумы отметил, что на дорогах страны увеличивается количество отечественных электрокаров. Только в этом году в России было произведено свыше трех тысяч таких автомобилей. Шапкин напомнил, что реализация региональной программы по развитию электрозарядной инфраструктуры рассчитана до 2026 года.