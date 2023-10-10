В МВД Британии призвали не допускать акций в поддержку ХАМАС

Министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман заявила о недопустимости проведения акций в поддержку боевиков палестинской исламистской группировки ХАМАС, которой принадлежит власть в секторе Газа.

Глава МВД направила письма со своим заявлением относительно происходящего в Израиле всем полицейским управлениям Соединенного Королевства. ТАСС приводит фрагменты обращения.

«На британских улицах нет места демонстрациям, шествиям или флагам, которые прославляют терроризм или оскорбляют еврейскую общину», – заявила Браверман.

В документе подчеркивается, что события на Ближнем Востоке становятся предлогом для разжигания ненависти к евреям в Великобритании, чего быть не должно. Браверман отметила, что полицейские должны использовать все необходимые инструменты и полномочия для предотвращения беспорядков.

7 октября ХАМАС атаковал Израиль ракетами, в результате чего в городах была объявлена воздушная тревога и были повреждены здания. Исламисты запускали ракеты из сектора Газа. Также боевики зашли на территорию Израиля на юге, ликвидировав израильских военных.

ХАМАС прошли в район проведения фестиваля электронной музыки возле границы с Газой, откуда в плен взяли женщин. Из-за атаки боевиков погибли 260 человек.

В некоторых странах начались акции протеста в поддержку ХАМАС. Так, телеканал OE24 сообщил, что поддерживающие действия боевиков вышли в центр Вены. Также СМИ сообщали об акциях поддержки ХАМАС в Швеции.

9 октября у посольства Израиля в Лондоне также началась массовая акция протеста в поддержку Палестины. Как отмечал телеканал Sky News, количество участников акции к вечеру понедельника достигло 5 тысяч человек. По данным ТАСС, протестующие не использовали флаги ХАМАС. Они выходили только с символикой Палестины.