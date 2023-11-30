Перемена в риторике генсека НАТО Йенса Столтенберга об украинских успехах свидетельствует о том, что он готовит государства-союзников к нейтралитету Украины. Соответствующее заявление сделал экс-офицер ядерной артиллерии альянса Пьер Анро, его слова передает издание РИА Новости .

Анро заявил, что риторика главы НАТО указывает на факт невозможности членства Украины в альянсе в классическом понимании до тех пор, пока не закончится конфликт на территории страны. По словам военного, украинская сторона в данный момент проигрывает в конфликте.

Бывший офицер заявил, что Столтенберг своими речами ведет кампанию по подготовке союзников по альянсу и европейского общественного мнения к тому, что условие украинского нейтралитета придется реализовать. По словам Анро, генсек между строчек признает тот факт, что Украина не в состоянии одержать победу в конфликте.