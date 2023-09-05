В НАТО хотят пересмотреть позицию по отправке оружия Киеву

В НАТО могут пересмотреть свою позицию в вопросе поставок вооружения для украинских ВС на фоне уничтожения танка Challenger 2 производства Великобритании. Об этом сообщило издание Military Watch Magazine .

В материале сообщается, что в альянсе был поднят вопрос о дальнейших поставках Киеву. Авторы отмечают, что потеря бронетехники стала серьезным ударом, который ранее никому не удавалось нанести. Журналисты подчеркнули, что это должно сказаться на ходе обсуждений.

Авторы также указали на то, что это должно стать плохим сигналом для Соединенных Штатов, так как в их планах была поставка модернизированных M1A1 Abrams на Украину. Журналисты подчеркивают, что американский Abrams имеет меньшую живучесть по сравнению с британским Challenger.

В издании уничтожение Challenger’а назвали очередной победой России. Журналисты считают, что это событие должно заставить Запад поменять свой взгляд на конфликт.