В НАТО назвали Россию главной угрозой безопасности

Страны НАТО назвали Россию главной угрозой безопасности в Евро-Атлантическом регионе. К такому выводу представители стран-участниц Североатлантического альянса пришли во время саммита, который проходит в эти дни в Вильнюсе.

«Российская Федерация представляет собой самую серьезную и прямую угрозу безопасности союзников, а также миру и стабильности в Евро-Атлантическом регионе», – говорится в коммюнике заседания.

Саммит НАТО стартовал 11 июля. Он продлится до 12 июля. В нем принимают участие главы стран альянса, в том числе президент США Джо Байден и глава Франции Эммануаль Макрон.

Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в заседании недавно созданного Совета НАТО– Украина, который состоится в среду, 12 июля.

Зеленский ожидал официального приглашения в НАТО на саммите, однако этого не произойдет. Из имеющихся в СМИ данных, американская сторона не поддерживает интеграцию Киева с НАТО, пока на территории Украины ведутся боевые действия. Несмотря на это, отмечают источники, политика НАТО остается «открытой».

На данный момент в НАТО входит 31 государство. В апреле 2023 года членом блока стала Финляндия, которая в 2022 года подавала заявку вместе со Швецией.