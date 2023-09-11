В НАТО не видят признаков российской угрозы в отношении Румынии

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявила, что в альянсе не наблюдают признаков военной угрозы со стороны РФ в отношении Румынии. Об этом политик сообщил в интервью журналистам в понедельник, 11 сентября. Его слова приводят РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили об обнаружении обломков якобы российских дронов-камикадзе на территории Румынии. Позже находку подтвердили в румынском минобороны, однако в ведомстве не назвали фрагменты российскими. Президент Румынии призвал провести расследование по факту обнаружения обломков.

«Нет никаких признаков того, что Российская Федерация имеет какое-либо намерение напасть на союзное государство, будь это Румыния или кто-то еще. Для Румынии нет никакого риска в том смысле, что она будет вовлечена в этот конфликт или распространит этот конфликт на нас (НАТО – ред.), – сказал Джоанэ.

Он заявил, что намерен посетить уезд Тулча, где были обнаружены обломки БПЛА. Джоанэ отметил, что падение было непреднамеренным. Он подчеркнул, что НАТО уже приняло необходимые меры по защите страны-участницы блока.

9 сентября Министерство обороны Румынии сообщило об обнаружении новых фрагментов беспилотника в районе Плауру уезда Тулча, что граничит с Украиной. В оборонном ведомстве подчеркнули, что обломки похожи на те, что использует российская армия, однако доказательств принадлежности к ВС РФ нет.