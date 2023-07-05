В НАТО не видят признаков вмешательства России в целостность Молдавии

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что в альянсе не видят угроз со стороны России для целостности Молдавии. Об этом он сообщил в эфире телеканала Digi 24.

По словам Джоанэ, Россия оказывается только психологическое давление на республику, но не физическое. Он отметил, что НАТО продолжит поддерживать Молдавию в вопросе укрепления ее обороноспособности.

«Мы не видим военных ресурсов Российской Федерации, которые угрожали бы территориальной целостности Молдавии. Это не означает, что они не используют арсенал гибридной войны, подстрекательство к социальному неповиновению путем открытого поощрения протестов, кибератаки», – сказал Джоанэ.

В январе 2023 президент Молдавии Майя Санду в интервью американской газете Politico допустила отказ республики от нейтралитета для того, чтобы в дальнейшем интегрироваться в Североатлантический альянс.

Согласно конституции, республика должна придерживаться постоянного нейтралитета, что исключает вступление Молдавии в НАТО или ОДКБ.

В мае 2022 года Лиз Трасс, которая на тот момент занимала должность премьер-министра Великобритании, заявила, что НАТО обсуждает поставку оружия республике для того, чтобы страна соответствовала стандартам блока.

На данный момент в НАТО входит 31 государство. В апреле к альянсу присоединилась Финляндия.