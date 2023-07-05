В НАТО подтвердили создание совместного совета с Украиной

НАТО официально подтвердила свое решение о создании Совета Украина - НАТО (СУН) с целью укрепления партнерства между альянсом и Украиной.

Совет будет использовать сокращенное название СУН и станет важной платформой для консультаций и координации вопросов безопасности и сотрудничества между сторонами. Об этом пишет ТАСС.

Первое заседание Совета Украина - НАТО намечено на 12 июля в городе Вильнюсе, в Литве. Эта дата совпадает со вторым днем саммита глав государств и правительств альянса, что подчеркивает важность и приоритетность украинского вопроса в повестке дня НАТО.

Создание Совета Украина - НАТО является значимым шагом для Киева и подтверждает его стремление к укреплению отношений с альянсом. Совет предоставит Украине платформу для активного участия в обсуждении вопросов безопасности и сотрудничества с другими членами блока.

Эксперты отмечают, что такой шаг может привести к еще большей напряженности в отношениях между Россией и военно-политическим блоком.