Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сложную для украинской армии ситуацию на фронте, несмотря на постоянное снабжение оружием и боеприпасами.

Столтенберг, отвечая на вопрос журналистов о «тупиковой ситуации», сложившейся в ВСУ, попытался развеять пессимистические настроения прессы. Слова генсека альянса приводят РИА Новости.

«Ответственность НАТО заключается в том, чтобы дать (Киеву – ред.) как можно более сильную позицию, поэтому мы продолжаем оказывать поддержку», – сказал Столтенберг.

В апреле 2022 года Министерство иностранных дел РФ направило ноту протеста странам, которые бесконтрольно поставляют оружие Украине. Среди таких государств – большинство членов Североатлантического альянса. Никакой реакции на обращение российской стороны не было.

По словам президента России Владимира Путина, контрнаступление ВСУ продолжается с 4 июня 2023 года. Как отмечал российский лидер, украинская армия не испытывает успехов на фронте, в то время как ВС РФ оперативно выполняют свои задачи.

Западные СМИ все чаще пишут о потере интереса Запада к украинскому конфликту на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, а также отсутствия успехов на фронте. Кроме того, отмечает пресса, внутри страны накаляется конфликт между Офисом президента и командованием армии.