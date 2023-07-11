В НАТО призвали Иран прекратить оказывать поддержку России

В НАТО призвали Иран прекратить поддерживать Россию. В коммюнике по итогам первого дня саммита в Вильнюсе, который проходит с 11 по 12 июля, говорится об обеспокоенности глав стран-участниц блока «злонамеренными действиями Ирана на территории союзников» по НАТО.

В документе отмечается, что НАТО не приветствует сотрудничество России и Ирана в вопросе передачи Москве беспилотников.

«Мы также призываем Иран воздерживаться от дестабилизирующих действий... и играть конструктивную роль в содействии региональной стабильности и миру», – говорится в заявлении.

Несмотря на обвинения западных стран, которые касаются передачи БПЛА, Москва и Тегеран официально опровергли такую информацию.

По словам министра иностранных дел Ирана, Тегеран действительно передавал Москве беспилотники, но за несколько месяцев до начала специальной военной операции на Украине.

В саммите в Вильнюсе принимают участие главы стран-участниц НАТО. Ожидается, что в среду, 12 июля, в нем будет участвовать президента Украины Владимир Зеленский, который ожидал официального приглашения страны в альянс.

Представители НАТО, в том числе генсек организации Йенс Столтенберг, ни раз заявляли, что на данный момент Киев не получить приглашения в блок.