В НАТО провели экстренное заседание из-за встречи Путина и Орбана

Представители стран НАТО провели срочное заседание из-за встречи президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом 20 октября сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на американское посольство в Будапеште.

Встреча состоялась в венгерской столице в четверг, 19 октября. Как отмечает издание, подобные меры подтверждают противоречия внутри Североатлантического альянса из-за связей Венгрии с Россией. Представители стран НАТО обсудили «проблемы», возникшие из-за контактов лидеров двух стран.

«Союзники Венгрии по НАТО выразили обеспокоенность по поводу безопасности, осудив встречу премьер-министра Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным на этой неделе», – говорится в материале.

Путин провел незапланированную встречу с Орбаном в рамках форума «Один пояс, один пути», который проходил в Пекине с 17 по 18 октября. Стороны обсудили взаимоотношения между Москвой и Будапештом, а также сотрудничество между государствами в условиях санкционных ограничений России.

Как позже отметил Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Китай, информация о том, что Орбан является «пророссийским политиком», является «ерундой». Глава государства подчеркнул, что венгерский премьер представляет интересы своей страны, невзирая на критику со стороны Запады.

В КНР 17 октября прошел форум «Один пояс — один путь», на котором представители 130 стран и 30 организаций, в том числе президент РФ Владимир Путин, по традиции примут важные решения. О чем договорился в Пекине российский лидер и какую пользу от форума извлечет Москва — в материале «Подмосковье сегодня».