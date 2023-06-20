В НАТО считают, что в Вильнюсе не примут решение по графику присоединения Украины

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявила, что на ближайшем саммите в Вильнюсе решение по графику приема Украины в альянс не примут. Об этом она заявила в эфире радиостанции RFI.

«Сегодня нет условий для принятия решения по четкому графику. Война продолжается, при этом консенсуса [по этому вопросу] в альянсе нет», – сказал Джоанэ.

Он добавил, что альянс готов принимать президента Украины Владимира Зеленского как равного и напомнил о словах главы США Джо Байдена, который ранее заявил, на внутри Украины необходимо провести определенные реформы, чтобы стать частью НАТО.

Отдельно Джоанэ подчеркнул, что страны НАТО продолжат оказывать военную поддержку Киеву.

Саммит Североатлантического альянса запланирован в Вильнюсе. Он пройдет 11-12 июля. Зеленский ранее заявлял, что на саммите примут решение относительно включения Украины в НАТО.

Ряд официальных лиц стран, которые являются членами альянса, ранее заявляли, что вступление Украины в НАТО на данный момент не является возможным из-за того, что в стране происходят военные действия. Об этом в том числе говорила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на неформальной встрече руководителей внешнеполитических ведомств государств альянса в Осло.

30 сентября 2022 года Украина подписала заявку на ускоренное вступление страны в НАТО. Сейчас участниками альянса является 31 государство.