В НАТО выясняют обстоятельства попытки захвата судна JAGUAR в Балтийском море

Альянс поддерживает связь с эстонскими властями, чтобы разобраться в ситуации с обстрелом гражданского судна JAGUAR в Балтийском море. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте по итогам неофициальной встречи министров иностранных дел стран-участниц альянса, которая прошла в Турции 15 мая.

Накануне военно-воздушные силы Альянса совместно с военно-морскими силами Эстонии осуществили нападение на гражданское судно JAGUAR, которое следовало под флагом Габона в направлении Приморска. Судно находилось в нейтральных водах и следовало по обычному маршруту.

Для спасения торгового корабля Москве пришлось задействовать военную авиацию. В результате утром 15 мая JAGUAR смог добраться до порта в Приморске, расположенном в Ленинградской области.

«НАТО и Эстония находятся в тесном контакте, координации, так как мы должны убедиться, что точно знаем о том, что происходит», — сказал Рютте.

По его словам, государства, входящие в Североатлантический альянс, активно работают над укреплением безопасности в регионе Балтийского моря.