В НАТО заявили, что Украина столкнулась с хорошо подготовленной обороной России при попытках контрнаступления

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ВСУ столкнулись с хорошо подготовленной обороной России при попытках контрнаступления. Об этом он сообщил во вторник, 20 июня, выступая во Фленсбурге в ФРГ. Генсека альянса цитирует ТАСС .

«Мы знаем, что украинцы сталкиваются с сильным дождем, российским сопротивлением. Россияне смогли установить хорошо подготовленные оборонные линии с минными полями, окопами», – сказал он.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что ВСУ с 4 июня предпринимают неудачные попытки наступления. Как отметили в оборонном ведомстве, украинская армия уже потеряла порядка 7,5 тысяч человек убитыми и ранеными. ВСУ пытались наступать на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях.

Во время встречи с российскими военкорами президент России Владимир Путин также заявил, что украинское контрнаступление началось 4 июня. Также российский лидер отметил, что ВСУ не несут успехов в своих действиях.

Ранее Минобороны РФ сообщили об уничтожении переданных Киеву Германией танков Leopard и американские боевые машин пехоты Bradley.