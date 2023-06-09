В НАТО заявили, что Украина вряд ли в ближайшее время вступит в альянс

Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявил, что Украина навряд ли в ближайшее время присоединиться к Североатлантическому альянсу. Об этом представитель США сообщила в интервью газете Politico.

Она отметила, что с таким мнением согласны союзники Белого дома.

«Полноценное приглашение маловероятно, пока они вовлечены в полномасштабную войну», – сказала Смит.

Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО 30 сентября 2022 года. Несмотря на это, ряд стран-участников альянса заявляли, что пока разговоры об интеграции государства в НАТО маловероятны.

1 июня министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на неформальной встрече руководителей внешнеполитических ведомств государств альянса в Осло заявила, что в нынешних условиях вступление Украины в НАТО невозможно. Она напомнила, что кандидат на вступление в альянс не должен быть участником какого-либо конфликта.

Сейчас в НАТО входит 31 государство. В апреле к альянсу присоединилась Финляндия. Страна одновременно со Швецией подавала заявку на присоединение к альянсу, однако против выступила Турция.

С февраля 2022 года Россия проводит на территории Украины специальную военную операцию, целью которой является защита мирного населения ДНР и ЛНР, а также денационализация и демилитаризация государства.