В НАТО заявили о неготовности Украины к членству

Все государства-члены НАТО осознают, что в данный момент Украина не может стать частью альянса. Соответствующее заявление сделала глава директората ядерной политики НАТО Джессика Кокс в ходе своего выступления в Вашингтоне. Об этом сообщило издание РИА Новости .

По словам Кокс, страны-члены НАТО выразили поддержку сближению Украины с альянсом, признав, что взаимоотношения Украины и альянса еще не дошли до того этапа, когда страна могла бы стать очередным его членом.

Она также добавила, что в этих взаимоотношениях нужно будет проделать еще много работы, но важные шаги в данном направлении уже были проделаны во время саммита альянса в Вильнюсе. Как заявила Кокс, сейчас эти отношения находятся на этапе наращивания усилий по укреплению.