Жестокость протестующих в Непале, проявляющаяся в насилии над живыми и мертвыми, имеет глубокие культурно-социальные корни. Как пояснил в эфире радио Sputnik блогер Дмитрий Пучков, подобные действия характерны в первую очередь для выходцев из сельской местности, где привыкли к забою скота и воспринимают насилие как норму жизни.

Раскрывая суть явления, эксперт провел четкое различие между поведенческими моделями сельских и городских жителей. Если последние могут применить оружие, но не станут глумиться над жертвами, то для первых жестокость становится частью повседневной практики, перенесенной из животноводства в человеческие отношения.

Пучков провел параллели с событиями на киевском майдане, подчеркнув, что в России подобные проявления насилия жестко пресекаются на ранних стадиях. По его мнению, допущение жестокости всегда ведет к эскалации конфликта и полной дегуманизации противоборствующих сторон.

В итоге анализ непальских событий служит важным предостережением о необходимости своевременного предотвращения любых форм насилия в общественных протестах. Культурные особенности отдельных социальных групп могут значительно влиять на характер конфликта, что требует дифференцированного подхода к поддержанию порядка и недопущению эскалации жестокости.

Ранее политолог Стариков дал оценку беспорядкам в Непале.