Нидерландская партия «Форум за демократию» (FvD) выступила с заявлением, в котором говорится о невозможности победы Украины в военном конфликте с Россией. Сообщение об этом опубликовано в соцсети Х, передает РИА Новости.

Партия призвала к немедленному прекращению боевых действий. Ее представители считают, что дальнейшее продолжение военных действий бессмысленно и приведет лишь к увеличению жертв.

«Война с Россией стоит много жизней и денег, и в ней невозможно победить. Пора заканчивать», — говорится в сообщении партии.

Это заявление контрастирует позицию Москвы, которая неоднократно заявляла о готовности к переговорам с Киевом. Однако украинские власти ввели запрет на любые контакты с Россией, о чем неоднократно напоминал президент РФ Владимир Путин.

Специальная военная операция (СВО) России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Российский лидер Владимир Путин обосновал ее начало необходимостью защиты населения Донбасса от киевского режима и обозначил ее как вынужденную меру, диктуемую соображениями безопасности.

Ранее Bloomberg сообщило о намерении США раскрыть детали плана по Украине на Мюнхенской конференции.