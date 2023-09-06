В Нигерии усилили меры безопасности в ожидании решения апелляционного суда по итогам выборов президента

Сегодня апелляционный суд Нигерии должен вынести решении о законности победы Болы Тинубу на президентских выборах в феврале этого. В столице страны Абудже в связи с этим усилены меры безопасности, сообщает Associated Press.

Результаты выборов были оспорены оппозицией, утверждающей, что Тинубу не имел права баллотироваться, так как у него нет необходимого образования.

Суд имеет право признать победителем выборов Тинубу либо другого кандидата, а также назначить новые выборы. Если решение будет оставлено в силе, то оно повысит роль избирательной комиссии, которая, по мнению оппозиции, нарушила закон. Кроме того, это решение может открыть для избирательной комиссии возможность самостоятельно решать, когда и как объявлять результаты выборов в будущем.

71-летний Тинубу набрал на выборах менее 50% голосов, что стало первым случаем в истории Нигерии. Результаты оспаривают Атику Абабакар и Питер Оби, занявшие второе и третье места.