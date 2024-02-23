В Николаеве произошел взрыв

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве. В частности, об этом сообщил телеканал «Пятый» в своих соцсетях.

Накануне в нескольких регионах Украины звучал сигнал воздушной тревоги. Сирены работали в Николаевской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Информации о каких-либо повреждениях на юге Украины нет.

Россия начала наносить удары по украинской критической инфраструктуре 10 октября 2022 года. За два дня до этого, 8 октября, киевский режим устроил теракт на Крымском мосту, использовал грузовик. Транспортное средство следовало по мосту из Краснодарского края. В нем сдетонировало взрывное устройство, заложенное террористами.

Как заявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу, удары ВС России по объектам критической инфраструктуры направлены на снижение военного потенциала украинской армии. Глава оборонного ведомства подчеркивал, что удары не направлены против мирных граждан.

Ранее мы сообщали, что в Курской области системы ПВО сбили два вражеских беспилотника. Жертв и пострадавших нет.