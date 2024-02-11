В Николаевской области повреждены объекты инфраструктуры

Руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк сообщила, что в Николаевской области повреждено несколько объектов инфраструктуры. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Рада».

Она сообщила, что ночью в регионе звучали взрывы, после чего объекты были повреждены. Украинская пресса сообщала, что взрывы были слышны в Николаеве и Днепропетровске (на Украине город называют Днепр). В этих городах и не только звучал сигнал воздушной тревоги.

О том, что в Николаеве произошел пожар на одном из объектов, сообщил мэр города Александр Сенкевич.

«В Николаеве на инфраструктурном объекте вспыхнул пожар. Он был оперативно ликвидирован. Также были повреждены и другие инфраструктурные объекты в Николаевской области», — сказала Гуменюк.

О каких именно объектах, а также об их количестве, глава объединенного пресс-центра сил обороны юга не сообщила.

Россия наносит удары по критической инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года. За два дня до этого, 8 октября, киевский режим устроил теракт на Крымском мосту, в результате чего было повреждено шоссейное полотно и погибли люди.

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