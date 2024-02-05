Республиканцы не поддержали законопроект о помощи Украине и открытии границы с Мексикой

Республиканская партия выступила в палате представителей США против законопроекта о помощи Украине и охране американских границ, посчитав его провальным. Об этом сообщает РИА Новости .

Как объяснили спикер палаты Майк Джонсон, лидер республиканского большинства Стив Скализ и представитель республиканцев Элиз Стефаник, вопрос о границе не нашел поддержки, так как реализация законопроекта откроет двери для незаконной миграции. В целом проект закона посчитали провальным в каждом пункте, касающемся защиты границы. Они подчеркнули, что дело не только в границе Америки, а в независимости государства, потому обсуждение предложения не имеет смысла.

В середине января Белый дома признал, что больше не может отправлять помощь Киеву, так как финансирование было прекращено. Теперь вопрос выделения денег зависит от конгресса. Однако законопроект вызвал критику, документ назвали чудовищным не только из-за миграционных вопросов, но и из-за ряда других пунктов.

Республиканская партия призвала отклонить законопроект.