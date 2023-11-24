В Норвегии оценили ситуацию на границе с Россией

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере оценил ситуацию на границе с Россией. По его словам, никаких нарушений не зарегистрировано.

24 ноября норвежский премьер выступает на пресс-конференции в Таллине. Его слова приводит агентство Reuters.

«В настоящее время на нашей границе нет никаких нарушений», – сказал Стере.

В четверг, 23 ноября, посольство РФ в Норвегии сообщило РИА Новости, что между Москвой и Осло ведутся переговоры о работе контрольно-пропускного пункта на границе двух государств. Отмечалось, что возможность закрытия пункта остается высокой.

Ранее Стере в интервью телеканала TV2 сообщил о возможности закрытия Норвегией единственного пункта пропуска на границе с Россией. Он отметил, что такая будет принята при необходимости.

В связи с ухудшением ситуации с миграцией и неконтролируемым потоком беженцев на границе с Россией, как утверждает правительство Финляндии, погранслужба финского государства полностью закрыла пункты пропуска на юго-востоке страны с 18 ноября по 18 февраля 2024 года.

Газета IltaLehti со ссылкой на источники, сообщила, что МВД Финляндии готовит законопроекты о полном закрытии всех пропускных пунктов на границе с Россией. В воскресенье министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен подтвердила информацию о подготовке дальнейших ограничений.

На данный момент на границе Финляндии и России остается работать только один контрольно-пропускной пункт – «Райа-Йоосеппи».

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя такие действия финского правительства, отметила, что утверждения в адрес Москвы о намеренной организации потоков беженцев из стран Ближнего Востока, являются необоснованными. Захарова заявила, что такие действия направлены на создание еще одной границы между Россией и Европой.