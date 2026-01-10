В Норвегии придумали, как отвадить Трампа от Гренландии

В ответ на периодически возникающий интерес Дональда Трампа к идее покупки Гренландии, в скандинавских странах родился остроумный сатирический проект. Как сообщает нидерландское юмористическое издание De Speld, некие «норвежские источники» предложили радикальное решение — лишить арктический остров его привлекательности для американского лидера через ребрендинг.

Согласно шуточной публикации, Дания, в чьем владении находится автономная территория, может кардинально решить вопрос, сменив ее название на скандальное — «остров Эпштейна». Расчет строится на том, что после этого Трамп, известный своим стремлением дистанцироваться от компрометирующих связей, навсегда перестанет упоминать Гренландию в публичном пространстве, тем самым отказавшись от самой идеи сделки.

Ранее сообщалось о том, что США оценило стоимость отделения Гренландии от Дании.