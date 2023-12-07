В Норвегии урежут детские пособия для украинцев

Норвежское правительство предпримет меры для того, чтобы ограничить количество прибывающих в страну украинских беженцев. Бежавшим с Украины будут урезаны зарплаты и детские пособия, а также будут ограничены возможности поездок между странами. Об этом сообщили представители правительства королевства в своем пресс-релизе .

В материале сообщается о том, что за период последних нескольких недель, Норвегия приняла к себе порядка 60% всех беженцев с Украины, которые прибыли в страны Северной Европы. Там также уточняется, что новые ограничительные меры были предприняты для того, чтобы приблизить количество прибывающих в королевство с показателями соседних государств.

Сообщается также, правительство планирует отменить выплату детских пособий беженцам за первый год их пребывания на территории королевства. Как пояснили журналисты телевизионного канала NRK, сумма данной выплаты составляла ранее почти $4000 на семьи с двумя детьми младше 6 лет.

Из релиза также следует, что возможности поездок между Украиной и Норвегией будут впредь ограничены. Разрешения на них не будут выдаваться в случаях, когда путешествие противоречит условиям выдачи разрешения на пребывание.

В планах правительства также сокращение использования гостиниц в качестве пунктов приема беженцев. Отныне, они будут размещаться в «обычных пунктах» для беженцев, подчеркнули в правительстве.