В Новой Каховке восстановили электроснабжение, сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своих социальных сетях.

В городе отсутствовало освещение с 6 июня. В этот день ночью ВСУ обстреляли Каховскую гидроэлектростанцию, в результате чего была повреждена верхняя часть объекта. Из-за бесконтрольного сброса воды затопило 18 населенных пунктов, в том числе Новую Каховку.

«Сегодня днем удалось восстановить энергоснабжение в Новой Каховке. Она возвращается к жизни. Основной упор теперь на инженерную разведку и обеззараживание территорий, источников воды и коммуникаций, утилизацию павших животных», – написал Алексеенко.

Он также отметил, что 10 июня в зоне чрезвычайной ситуации начнет работу специальная комиссия, которая оценит нанесенный ущерб от подрыва Каховской ГЭС.

Ранее мы сообщали, что норвежские сейсмологи зафиксировали в районе Каховской гидроэлектростанции признаки взрыва ночью 6 июня.

Украинская стороны обвинили в подрыве ГЭС Москву, российская – Киев. В ООН не назвали инцидент военным преступлением из-за недостаточного количества объяснений.