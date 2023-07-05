В новых регионах восстановят 11 музеев в 2023 году

Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что в новых регионах в 2023 году восстановят 11 музеев. Об этом глава ведомства рассказала президенту России Владимиру Путину на встрече в среду, 5 июля.

Он добавила, что на новых территория РФ также будут восстанавливаться библиотеки, театры и другие учреждения культуры. Любимову цитируют РИА Новости.

«В этом году (планируется восстановить в новых регионах России – ред.) 14 библиотек, 15 театральных учреждений, 11 музеев, 10 виртуальных залов и 40 домов культуры», – сообщила министр культуры РФ.

Также Любимова добавила, что на данный момент на Донбассе открылись 21 кинотеатр. До февраля 2022 года таких учреждений в этом регионе было всего два. По ее словам, в кинотеатрах показывают такие же фильмы, как и в других регионах России, в том числе побившего рекорды по просмотрам «Чебурашку».

Территории ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей стали частью России в результате референдумов, которые прошли в сентябре 2022 года.

3 октября Государственная Дума РФ приняла законы о вхождении новых территорий в РФ, а 5 октября Путин подписал соответствующий указ.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил на встрече с президентом РФ, что в новых субъектах страны за первое полугодие 2023 года в порядок привели больше 260 километров дорог.