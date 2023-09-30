В NYT рассказали об эвакуации раненых американцев с Украины

Госпиталь Пентагона на территории ФРГ начал принимать наемников из США, получивших ранения в ходе боевых действий на территории Украины. Об этом сообщили обозреватели Дэйв Филиппс и Эрик Шмитт в материале для издания New York Times .

Как сообщают авторы, ВС США «втихую» начали лечить наемников, которых эвакуировали с территории Украины. Уточняется, что их лечение проходит в медицинском центре Ландштуль.

Обозреватели также напомнили, что принять участие в боевых действиях на Украине отправились сотни граждан Штатов, в том числе и ветераны.

Журналисты отметили, что количество подстреленных, подорванных и раненных в бою неизвестно, но теперь Пентагон вмешался для того, чтобы оказать части из них ту же помощь, что получают действующие военные на службе Соединенных Штатов.