В областной думе Рязанской области приняли более 50 законов за весеннюю сессию

Депутатами Рязанской областной думы за весеннюю сессию было принято свыше 50 законов. Об этом сообщает 7info .

Уточняется, что в объявленный главой государства Год семьи в регионе был законодательно закреплен ряд инициатив по поддержке многодетных семей, для большинства действующих льгот был снят критерий нуждаемости. Так, был принят закон, освобождающий от уплаты транспортного налога одного из родителей ребенка-инвалида.

Добавляется, что дополнительное финансирование было направлено на создание системы долговременного ухода, строительство школы для одаренных детей, льготное лекарственное обеспечение, выплаты медработникам, развитие соцсферы, туризма, модернизацию объектов ЖКХ, реализацию адресной программы переселения граждан из аварийного жилого фонда и другое.

Поясняется, что были утверждены поправки в законодательство, устанавливающие ограничения продажи алкогольных напитков при оказании услуг общественного питания.