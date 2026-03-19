«Небо под контролем». Черноморский флот и ПВО уничтожили над Севастополем 27 дронов

Дежурные средства противовоздушной обороны совместно с подразделениями Черноморского флота нейтрализовали воздушные цели противника.

Губернатор города Михаил Развожаев проинформировал об итогах отражения атаки.

«Силы ПВО и нашего Черноморского флота отразили атаку ВСУ. В общей сложности сбито 27 БПЛА», — написал он в своем телеграм-канале.

В ночь на 13 марта Севастополь подвергся одной из самых массированных атак украинских беспилотников за последнее время. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 53 дрона.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 11 марта в Севастополе было сбито пять воздушных целей.