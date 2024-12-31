В Одессе коммунальщики демонтировали памятник русскому поэту и актеру Владимиру Высоцкому, который находился у здания Одесской киностудии. Об этом сообщило украинской издание «Страна.ua».

Видео со сносом памятника появилось в сети. Официальных комментариев от представителей администрации Одессы не поступало.

Недавно исполнительный комитет Одесского городского совета опубликовал проект решения о сносе памятников, которые, по мнению киевских властей, считаются связанными с «символикой российской имперской политики». В этот список вошли не только памятники Высоцкому, но и Александру II, Александру Пушкину, Максиму Горькому, Исааку Бабелю, Родиону Малиновскому, Зое Космодемьянской, Валерию Чкалову и Александру Маринеско.

Кроме того, в августе 2024 года власти Одесской области приняли решение о переименовании более 80 объектов в городе, включая улицы Бабеля, Ильфа и Петрова, бульвар Жванецкого, а также улицы Пушкинской и Паустовского.

Мэр Одессы Геннадий Труханов прокомментировал эти изменения, заявив, что они «обнуляют город» и заставляют отказаться от всего, что сделало Одессу мировым брендом.

Ранее ирландский журналист ужаснулся роскоши украинских чиновников, которая появилась у них за счет европейских налогоплательщиков.