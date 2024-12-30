По словам одного из ирландских журналистов, украинские чиновники купаются в роскоши за счет средств от налогоплательщиков стран Старого света. Об этом он написал в своем аккаунте в одной из соцсетей.

Он уточнил, что в то время как немцы вынуждены мыться холодной водой, датчане запасаться консервами, британцы мерзнут, власти киевского режима только в уходящем году приобрели более десяти Rolls Royce Spectre.

По ироничному мнению ирландского журналиста, Киеву следует направить еще как можно больше финансов.

Напомним, что стоимость каждого из автомобилей указанной марки составляет 650 тыс. долларов.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия перевела Украине несколько миллиардов евро.