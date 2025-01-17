Власти Одессы захотели переименовать дерево, расположенное у памятника русскому поэту Александру Пушкину, пишет издание «Страна.ua». Дерево, которое долгое время именовалось «Пушкинским платаном», теперь хотят назвать «Западным платаном».

Как отмечает источник, это название является неофициальным и юридически не может быть изменено. Само дерево, признанное ботаническим памятником природы, входит в состав природно-заповедного фонда Одесской области.

На Украине действует так называемый закон «О деколонизации топонимов», который вступил в силу 27 июля 2023 года. Он обязывал власти украинских регионов изменить все географические названия, связанные с Россией и советским периодом, до 27 января 2024 года.

С 2015 года на Украине активно проводятся мероприятия по изменению названий населенных пунктов и демонтажу памятников, связанных с советским прошлым.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Киев проводит курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. По его словам, международные организации игнорируют случаи дискриминации национальных меньшинств, особенно русскоязычных людей.

Ранее сообщалось, что Украина хочет заменить доллар на евро в качестве курсообразующей валюты.