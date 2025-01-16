Украина хочет заменить доллар на евро в качестве курсообразующей валюты

Власти Украины планируют заменить доллар на евро в качестве курсообразующей валюты. Они считают это необходимой мерой в случае вхождения в состав ЕС, передал РЕН ТВ со ссылкой на заместителя главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерину Рожкову.

«Если мы хотим стать частью ЕС, иметь доступ к их рынкам как экспортеры, как импортеры, мы должны иметь привязку к той валюте, где проводят большинство операций», — процитировал ее слова телеканал.

Рожкова не обозначила сроки перехода, но подчеркнула, что данный момент — не лучшее время для отвязки гривны от доллара с целью перехода на евро.

Ранее сообщалось, что лидер немецкой оппозиционной партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ) выступила с неожиданным заявлением о ситуации с поставками российского газа в Европу. Политик обвинила Украину в ухудшении экономической ситуации.