В Одессе запретили вылов рыбы и морепродуктов

Власти Одессы ввели запрет на вылов рыбы и морепродуктов, а также их продажу и употребление в пищу, сообщил в своих соцсетях мэр города Геннадий Труханов.

Запрет связан с обнаружением в воде возбудителей инфекционных заболеваний после схода воды из Каховского водохранилища.

«Купание в море категорически запрещено. На пляжах города усилена охрана правопорядка, работает городская стража», – сказал Труханов.

В четверг, 15 июня, в социальных сетях и СМИ появилось видео, на котором море в Одессе окрасилось в зеленый цвет. По информации специалистов, холеры в море нет, но в воде обнаружили возбудителей ротавируса и сальмонеллы.

Очевидцы в соцсетях сообщили, что у моря в Одессе начали дежурить холерные патрули – машины с мегафонами, объявляющие о запрете купания и приближения к воде.

В ночь на 6 июня ВСУ обстреляли верхнюю часть Каховской ГЭС, в результате чего была повреждена дамба и произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. В результате – более 18 населенных пунктов, в том числе город Новая Каховка, были затоплены.