В Одесской области повреждены объекты портовой инфраструктуры

Глава областной военной администрации Одесской области Олег Кипер сообщил о повреждении объектов портовой инфраструктуры. Об этом он написал в своих соцсетях.

По информации Кипера, инцидент зафиксирован в Измаильском районе Одесской области. Он отметил, что на месте, куда пришелся удар, произошло возгорание. Пожар удалось локализовать.

«К сожалению, есть попадания... Повреждено складское помещение, элеватор и грузовик», – сообщил Кипер.

Ранее украинские СМИ сообщили о воздушной тревоге, звучавшей на всей территории Украины. Как отмечала украинская пресса, инфраструктура была атакована беспилотниками.

Российская армия начала наносить удары по критической инфраструктуре Украины 10 октября 2022 года. За два дня до этого, 8 октября, Киев организовал теракт на Крымском мосту. В грузовик, следовавший из Краснодарского края в Крым, было заложено взрывное устройство, которое сдетонировало во время движения по мосту. В результате взрыва было повреждено шоссейное полотно.

Как отмечал министр обороны РФ Сергей Шогу, атаки ВС РФ совершаются с учетом сохранения безопасности мирных граждан Украины. По словам главы оборонного ведомства, удары по критическим объектам соседнего государства необходимы для снижения потенциала украинской армии.