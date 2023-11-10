В Одесской области прогремели взрывы
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Три взрыва прогремели в Одесской области, сообщили очевидцы агентству ТАСС. Отмечается, что они были слышны в городе Черноморске.
Ранее в городе звучал сигнал воздушной тревоги. Сейчас в регионе сигнал отменен.
«Во время тревоги отчетливо слышал ряд громких взрывов, их было не менее трех», – сообщил собеседник агентства.
Накануне СМИ также сообщили о взрывах в Одессе. Украинские власти предупреждали граждан о ракетной опасности в Харьковской и Одесской областях.
ВС РФ начали наносить удары по критической инфраструктуре Украины 10 октября 2022 года. За два дня до этого киевский режим устроил теракт на Крымском мосту, в результате которого он был поврежден и погибли люди. Ответственность за диверсию на себя взял Киев.
Как отмечал министр обороны РФ Сергей Шойгу, такие меры – удары по критической инфраструктуре, ослабят украинскую армию и ее потенциал. Он отмечал, что действия не направлены против гражданского населения.