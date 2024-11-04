В офисе президента Украины назвали очередную причину непринятия страны в Североатлантический альянс

По словам главы офиса украинского лидера Андрея Ермака, западные страны ведут поиск причин для непринятия Незалежной в Североатлантический альянс якобы из-за обвинения Киева в коррупции.

Он заявил, что при этом власти страны ведут откровенные диалоги с партнерами.

Напомним, что подобные сообщения о коррупции в стране, прежде всего в военной отрасли, делаются постоянно.

Ранее он назвал условие окончания боевых действий на Украине.