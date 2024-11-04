В офисе президента Украины назвали очередную причину непринятия страны в Североатлантический альянс
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По словам главы офиса украинского лидера Андрея Ермака, западные страны ведут поиск причин для непринятия Незалежной в Североатлантический альянс якобы из-за обвинения Киева в коррупции.
Он заявил, что при этом власти страны ведут откровенные диалоги с партнерами.
Напомним, что подобные сообщения о коррупции в стране, прежде всего в военной отрасли, делаются постоянно.
Ранее он назвал условие окончания боевых действий на Украине.