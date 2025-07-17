В офисе президента Украины назвали условие завершения конфликта с Россией

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что конфликт может завершиться уже в этом году, если администрация президента США Дональда Трампа введет жесткие санкции не только против России, но и против ее ключевых торговых партнеров — Китая и Индии. Таким мнением он поделился в интервью The Times.

По словам Ермака, только радикальное экономическое давление способно заставить Кремль пойти на уступки.

«Если Китай и Индия — главные покупатели российской нефти — окажутся под угрозой новых санкций, они начнут давить на Кремль», — сказал он.

При этом Ермак выразил уверенность в том, что Трамп, несмотря на свою сдержанную риторику, может пойти на такие меры, поскольку они соответствуют его жесткому подходу к торговой политике.

Американский президент неоднократно заявлял о готовности вводить жесткие тарифы и ограничения против стран, которые, по его мнению, «используют Америку».

Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины поддержала назначение Юлии Свириденко на должность премьер-министра страны.