В офисе президента Украины назвали условие завершения конфликта с Россией
Ермак: конфликт на Украине закончится, если Трамп ужесточит санкции против РФ
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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что конфликт может завершиться уже в этом году, если администрация президента США Дональда Трампа введет жесткие санкции не только против России, но и против ее ключевых торговых партнеров — Китая и Индии. Таким мнением он поделился в интервью The Times.
По словам Ермака, только радикальное экономическое давление способно заставить Кремль пойти на уступки.
«Если Китай и Индия — главные покупатели российской нефти — окажутся под угрозой новых санкций, они начнут давить на Кремль», — сказал он.
При этом Ермак выразил уверенность в том, что Трамп, несмотря на свою сдержанную риторику, может пойти на такие меры, поскольку они соответствуют его жесткому подходу к торговой политике.
Американский президент неоднократно заявлял о готовности вводить жесткие тарифы и ограничения против стран, которые, по его мнению, «используют Америку».
Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины поддержала назначение Юлии Свириденко на должность премьер-министра страны.