В украинском парламенте состоялось голосование, в результате которого Юлия Свириденко была утверждена в должности премьер-министра страны. За ее кандидатуру проголосовало 262 народных депутата. 22 парламентария выразили несогласие с данным решением, 26 воздержались, и еще 22 не приняли участия в голосовании.

Свириденко сменила на этом посту Дениса Шмыгаля, ранее занимая должность первого вице-премьера и министра экономики Украины, начиная с ноября 2021 года. Однако, по мнению депутата Верховной Рады Анны Скороход, профессиональный уровень Свириденко оставляет желать лучшего и ее появление в новой должности вряд ли приведет к существенным изменениям. В своем интервью YouTube-каналу «Суперпозиция» она отметила, что «перестановка слагаемых не меняет сумму».

Президент Украины Владимир Зеленский уже определил приоритетные задачи для Свириденко на ближайшие шесть месяцев. Некоторые местные депутаты и аналитики связывают назначение Свириденко с усилением влияния главы офиса президента Андрея Ермака, полагая, что это позволит ему укрепить контроль над деятельностью правительства.

Ранее сообщалось, что депутат Разумков обвинил Украину в попытке обмануть США в соглашении о недрах.