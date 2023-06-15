В офисе Зеленского обсудили возможность снятия Кличко с поста мэра Киева

В офисе президента Украины Владимира Зеленского провели несколько совещаний, посвященных возможному снятию Виталия Кличко с поста мэра Киева. Об этом в четверг, 15 июня, сообщило издание «Страна.ua».

Как отмечает источник, такой вопрос стоял в повестке дня из-за истории со столичным бомбоубежищем, которое во время одной из воздушных тревог было закрыто.

«Но его уже четыре года обещают снять. Возможно, на этот раз опять-таки хотят просто попугать. С другой стороны, в офисе президента уже состоялось несколько совещаний на эту тему», – сообщил источник издания.

Он отметил, что Кличко на посту главы города могут сменить бывший глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, экс-куратор проекта офиса президента Украины Юрий Голик или министр стратегической промышленности Александр Камышин.

Источник, близкий к ситуации также подчеркнул, что отставка Кличко не обернется для него негативными последствиями. Наоборот, он может стать одним из лидеров оппозиции, который в будет мешать Зеленскому. По его данным, Банковой выгодно обнулить политическую деятельность нынешнего мэра Киева.

2 июня на сайте Зеленского появилась петиция с требованием отстранить Кличко с поста мэра Киева. Ее авторы отмечают, что градоначальник и ряд руководящих лиц причастны к скандалу, связанному с закрытием киевского бомбоубежища. Во время воздушной тревоги люди не смогли попасть в него, из-за чего на Украине возбудили уголовное дело.

Кличко занял должность мэра Киева 5 июня 2014 года. На ней он сменил Леонида Черновецкого. Сам Кличко в прошлом – профессиональный боксер, выступавший в тяжелой весовой категории. Некоторые его высказывания стали в интернете мемом из-за неправильного порядка слов и путаницы.