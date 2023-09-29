В офисе Зеленского рассказали о планах производить украинские системы ПВО

Он подчеркнул, что Украина начнет разрабатывать «фундаментальное решение» очень скоро. Его слова приводит агентство «РБК-Украина».

«Скоро к нам прибудут специалисты, которые будут разрабатывать план по собственному производству всего, что нам нужно, в первую очередь средств ПВО», – сказал Ермак.

По данным издания, с февраля 2022 года Украина значительно нарастила производство собственного оружия. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности страны Александр Камышин заявлял, что с января по июль 2023 года Украина произвела в десять раз больше боеприпасов, чем за весь 2022 год.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский провел переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Стороны обсудили вопрос усиления средств ПВО на Украине перед зимой. Как отмечал Зеленский, Киев ожидает, что Россия будет продолжать атаковать объекты критической инфраструктуры, именно поэтому нужно усилить «украинский щит».

В апреле стало известно, что Украина получила первую систему ПВО Patriot от Германии. Всего ФРГ обещала поставить Киеву четыре таких системы.