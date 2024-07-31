Лидер Киевского режима Владимир Зеленский в интервью Le Monde допустил, что согласится на проведение референдума с Россией, где обсудят условия и передачу территорий. Однако это решение украинский президент не сможет принять в одиночку, сообщила "Газета.ру" со ссылкой на беседу украинского лидера с газетой Le Monde.

Принципиальная позиция Зеленского меняется: еще недавно он заявлял, что не пойдет ни на какие переговоры, если Москва не согласится на его условия. Однако в последнем интервью французским журналистам он неожиданно допустил, что заключение мира и даже обсуждение передачи территорий возможны.

По словам Зеленского, принимать решение о мире и территориях он должен, считаясь с интересами населения. Бывший комик отметил, что если народ захочет, то все состоится, и конфликт подойдет к концу.

Самому Зеленскому сценарий с официальной передачей территорий России не нравится. По его мнению, фактически это будет означать «победу» для Москвы.

Также в интервью украинский глава призвал Китай оказать давление на РФ, а страны Запада - усилить ограничения. Зеленский назвал существующие принятые пакеты не санкциями, а «полусанкциями».

Ранее сообщалось, что Зеленский представит новый мирный план осенью 2024 года.