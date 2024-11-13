В офисе Зеленского вновь отказались от переговоров с Россией

Украинские власти не пойдут на переговоры с РФ, и уж тем более не станут рассматривать возможность отказа от своих территорий ради прекращения конфликта. Об этом сообщил Михаил Подоляк, советник офиса Зеленского, во время выступления на радио New Voice.

Он обвинил Россию в том, что та на самом деле и не собирается проводить какие-то реалистичные переговоры. Она якобы ставит Киеву ультиматумы, согласно которым Украина потеряет свою целостность и субъектность, а также лишится территорий.

«98% материалов, которые мы читаем, построены на том, что надо к чему-то заставить Украину, что Украина должна на какие-то уступки пойти и так далее», — указал Подоляк.

Он также назвал аморальным подобный подход к переговорам. Украина, по его словам, не может согласиться с данными предложениями.

Ранее сообщалось, что западные чиновники все больше стали склоняться к мысли о том, что часть украинских территорий можно отдать России. Взамен та предоставит гарантии безопасности Киеву.