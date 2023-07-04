В ООН дали ответ на вопрос о звонке Гутерреша Зеленскому насчет Запорожской АЭС

Заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак сообщил журналистам, что генеральный секретарь Гутерреш не совершал звонков украинскому президенту Зеленскому. Слова зама ООН передали РИА Новости .

Он сообщил, что Гутерреш не звонил президенту Украины и не отговаривал Зеленского от совершения провокации на ядерной станции.

Ранее правительство РФ прислало письма в Совбез и Генассамблею ООН, в котором призвали генсека и государства помешать Украине организовать провокацию на ЗАЭС.

Накануне представитель «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что украинские власти планируют совершить провокацию на ЗАЭС, ударив по ней беспилотниками и оружием, начиненным радиоактивными отходами.