В ООН дали ответ на вопрос о звонке Гутерреша Зеленскому насчет Запорожской АЭС
Фото: [Валерий Шарифулин/ТАСС]
Заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак сообщил журналистам, что генеральный секретарь Гутерреш не совершал звонков украинскому президенту Зеленскому. Слова зама ООН передали РИА Новости.
Он сообщил, что Гутерреш не звонил президенту Украины и не отговаривал Зеленского от совершения провокации на ядерной станции.
Ранее правительство РФ прислало письма в Совбез и Генассамблею ООН, в котором призвали генсека и государства помешать Украине организовать провокацию на ЗАЭС.
Накануне представитель «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что украинские власти планируют совершить провокацию на ЗАЭС, ударив по ней беспилотниками и оружием, начиненным радиоактивными отходами.