В ООН намерены дать оценку расширению БРИКС

Он отметил, что в объединение входят суверенные страны, которые сами принимают решение.

С другой стороны, сказал Дюжаррик, ООН борется с фрагментацией, которая может привести к расколу в мире.

На саммите БРИКС в Йоханнесбурге в состав организации были приняты шесть стран – Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Их полноценное членство в БРИКС начнется со следующего года.

Президент России Владимир Путин заявил, что БРИКС выступает за миропорядок, который учитывал бы интересы всех стран, и не собирается никому себя противопоставлять.